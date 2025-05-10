Песков: Киев не отреагировал на предложение Путина о прямых переговорах

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Киев не отреагировал на предложение Владимира Путина о прямых переговорах без предварительных условий, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

В связи с отсутствием ответа Украины на инициативу ситуация вокруг урегулирования конфликта остается сложной, подчеркнул пресс-секретарь российского лидера. Вместе с тем он отметил, что диалог между РФ и США поддерживается и в ходе него стороны обсуждают разные вопросы.

Ранее в СМИ появилась информация, что украинский президент Владимир Зеленский сообщил американскому коллеге Дональду Трампу о готовности к прямым переговорам с Москвой, если РФ согласится на 30-дневное прекращение огня. По данным журналистов, Трамп оказался удовлетворен этим решением Киева.

В свою очередь, глава МИД Украины Андрей Сибига рассказал, что Украина и ее союзники готовы прекратить огонь на 30 дней. Он добавил, что 30-дневное перемирие в случае его соблюдения сможет проложить путь к мирным переговорам.