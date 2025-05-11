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11 мая, 16:25

Политика

Келлог призвал достичь перемирия перед переговорами по Украине

Фото: depositphotos/reflextions

Перед переговорами об урегулировании украинского конфликта необходимо достичь 30-дневного перемирия, считает спецпосланник США по Украине Кит Келлог. Об этом он написал в соцсети X.

По его словам, в первую очередь страны должны достигнуть прекращения боевых действий, а уже потом можно будет приступать к переговорам, но "не наоборот".

Владимир Путин предложил "без всяких предварительных условий" возобновить прямые переговоры с четверга, 15 мая, в Стамбуле. Представитель Кремля Дмитрий Песков охарактеризовал данный шаг президента РФ как серьезное предложение, которое демонстрирует готовность России к диалогу.

В свою очередь, украинский президент Владимир Зеленский, отвечая Путину, назвал инициативу "хорошим знаком". Однако, по его словам, переговоры возможны только после прекращения огня.

Путин выразил готовность к серьезным переговорам с Украиной

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