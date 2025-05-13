В США назвали благоприятной возможностью для РФ и Украины переговоры в Стамбуле

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Администрация США считает планируемую встречу в Стамбуле в четверг, 15 мая, критически благоприятной возможностью для переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил замруководителя пресс-службы госдепартамента США Томми Пиготт.

"Президент (США Дональд Трамп. – Прим. ред.) высказывался по этому поводу. Он ясно дал понять, что встреча в Стамбуле – это критически (благоприятная. – Прим. ред.) возможность для прямых переговоров между Россией и Украиной", – приводит ТАСС слова Пиготта.

Дипломат также подчеркнул мнение Трампа о необходимости этих переговоров. Американский лидер стремится добиться прекращения огня, а затем и прочного мира.

При этом Пиготт отказался предоставлять какие-либо детали по участию США во встрече.

Ранее Владимир Путин предложил возобновить прямые переговоры с Киевом без предварительных условий. Комментируя это, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что Россия таким образом демонстрирует стремление к выявлению способов достижения мира на Украине.

В свою очередь, украинский президент Владимир Зеленский назвал инициативу Путина "хорошим знаком", но указал, что переговоры возможны лишь после прекращения огня. Однако Трамп призвал Украину немедленно согласиться на прямые переговоры, так как они являются очень важными. Президент США не исключил, что может поехать в Стамбул, если это поможет в заключении мирного соглашения.

После этого Зеленский согласился на инициативу президента РФ, заявив, что "будет ждать" его в Стамбуле. Официальный представитель Кремля также подчеркнул, что российская делегация будет ждать украинскую сторону.