Песков заявил, что делегация РФ будет ждать украинскую в Стамбуле 15 мая

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Российская делегация будет ждать украинскую сторону в Стамбуле в четверг, 15 мая. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистом "России 1" Павлом Зарубиным.

"Мы оцениваем только заявления президента (РФ Владимира. – Прим. ред.) Путина, который предложил провести переговоры делегаций в четверг в Стамбуле. Наша делегация будет там и будет ждать украинскую сторону", – сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, состав делегации раскроют после соответствующего указания президента. Также политик добавил, что пока не может раскрыть и время начала переговоров.

Ранее Путин предложил возобновить прямые переговоры с Киевом без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Комментируя это, Песков указал, что Россия таким образом демонстрирует стремление к выявлению способов достижения мира на Украине.

В свою очередь, украинский президент Владимир Зеленский назвал инициативу Путина "хорошим знаком", но указал, что переговоры возможны лишь после прекращения огня. Президент США Дональд Трамп призвал Украину немедленно согласиться на прямые переговоры, так как они являются очень важными.

После этого Зеленский согласился на инициативу президента РФ, заявив, что "будет ждать" его в Стамбуле. Трамп также не исключил, что может поехать в Стамбул, если это поможет в заключении мирного соглашения.