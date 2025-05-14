Кремль проинформирует о возможных контактах Путина и Лулы да Силвы при согласовании

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков пообещал сообщить о контактах Владимира Путина и бразильского лидера Луиса Инасиу Лулы да Силвы, если они состоятся.

"В настоящий момент я ничего не могу сказать по этому поводу", – уточнил пресс-секретарь президента РФ.

Кроме того, по словам Пескова, вечером 14 мая у Путина запланированы телефонные разговоры. Он уточнил, что журналисты будут проинформированы об этих переговорах. Также представитель Кремля напомнил, что днем у главы государства состоится беседа с премьером Малайзии Анваром Ибрагимом.

Ранее президент Бразилии заявил, что собирается приехать в Москву после визита в Китай для обсуждения с Путиным просьбы Киева о возможных переговорах и составах делегаций в Стамбуле.

По его словам, украинский президент Владимир Зеленский также попросил его узнать о готовности РФ заключить мирное соглашение. Лула да Силва уточнил, что передал эту просьбу российскому лидеру, когда встретился с ним в рамках своего визита в Москву 8–10 мая.