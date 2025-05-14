Президент Бразилии заявил о намерении обсудить с Путиным просьбы Киева о переговорах

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Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва планирует приехать в Москву после визита в Китай для обсуждения с Владимиром Путиным просьбы Киева о возможных переговорах и составах делегаций в Стамбуле. Его слова передает ТАСС.

Как подчеркнул глава Бразилии, в рамках своего визита в Москву 8–10 мая он получил от украинского президента Владимира Зеленского просьбу узнать о готовности России объявить перемирие.

"Министр (иностранных дел Бразилии. – Прим. ред.) Мауро Виэйра получил звонок от главы украинского МИД. Тот сообщил, что Зеленский хотел бы, чтобы я попросил Путина узнать, готов ли он заключить мирное соглашение", – отметил Лула да Силва.

Он уточнил, что передал просьбу российскому лидеру, как только встретился с ним.

Ранее Путин предложил возобновить прямые переговоры с Украиной без предварительных условий. В Кремле пояснили, что Россия таким образом демонстрирует стремление к достижению мира.

Зеленский, в свою очередь, принял предложение, заявив, что "будет ждать" Путина в Стамбуле. Он сообщил, что ожидает от переговоров договоренностей о прекращении огня и об обмене военнопленными.



