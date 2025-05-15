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15 мая, 10:55

Политика

Путин провел совещание перед предстоящими переговорами с Украиной

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин вечером в среду, 14 мая, провел совещание, посвященное подготовке к предстоящим переговорам с Украиной. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает "Радио 1".

Как уточнил пресс-секретарь президента России, в совещании приняли участие глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Также на встрече присутствовали руководитель Росгвардии Виктор Золотов и глава ФСБ Александр Бортников.

Переговоры России и Украины пройдут в Стамбуле в четверг, 15 мая. Ход встречи определит ее продолжительность, отметил ранее Песков.

По данным журналистов, переговоры начнутся после обеда и пройдут в рабочем офисе президента Турции Долмабахче.

В составе российской делегации в Стамбул отправились помощник президента Владимир Мединский, замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.

Новости мира: переговоры делегаций Москвы и Киева состоятся без посредников

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Сюжет: Мирные переговоры по Украине
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