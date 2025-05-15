ТАСС: перед переговорами РФ и Украины пройдет встреча Эрдогана и Зеленского

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Встреча турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана с украинским лидером Владимиром Зеленским будет предшествовать началу переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле. Об этом ТАСС заявил источник.

Эрдоган и Зеленский встретятся в Анкаре около 13:00 по местному времени (совпадает с московским).

Российско-украинские переговоры пройдут 15 мая. Встреча запланирована в рабочем офисе президента Турции Долмабахче после обеда, утверждали журналисты.

В город уже прибыла российская делегация, в состав которой вошли помощник президента Владимир Мединский, замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.

В среду, 14 мая, Владимир Путин провел с ними совещание по подготовке к переговорам с украинской стороной. На мероприятии также присутствовали глава МИД Сергей Лавров, глава Минобороны Андрей Белоусов, директор Росгвардии Виктор Золотов, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов и руководитель ФСБ Александр Бортников, а также все командующие группировками в зоне спецоперации.