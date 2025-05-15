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15 мая, 09:58

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Рубио: Трамп готов к любому механизму, способному привести к урегулированию на Украине

Трамп открыт к любому механизму достижения урегулирования конфликта на Украине – Рубио

Фото: ТАСС/АР/Julien de Rosa

Американский президент Дональд Трамп готов к любому механизму, способному привести к урегулированию украинского конфликта, заявил госсекретарь США Марко Рубио в ходе неформальной встречи глав МИД стран НАТО. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Трамп дал понять, что хочет завершения конфликта и видеть прогресс в его урегулировании. Американская сторона готова к конструктивному диалогу и предоставлению помощи любого рода в этом направлении, уточнил Рубио.

"Не существует военного решения конфликта между Россией и Украиной. Эта война будет завершена не военным, а дипломатическим путем", – добавил он.

В четверг, 15 мая, в Стамбуле пройдут переговоры делегаций России и Украины. Их продолжительность будет зависеть от хода встречи, подчеркнул представитель Кремля Дмитрий Песков.

По данным СМИ, начало ожидается после обеда, российская делегация уже прибыла в Турцию. Также источники сообщили, что переговоры пройдут в рабочем офисе президента Турции Долмабахче.

В состав делегации России вошли помощник президента Владимир Мединский, замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.

Новости мира: переговоры делегаций Москвы и Киева состоятся без посредников

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Сюжет: Мирные переговоры по Украине
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