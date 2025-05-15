Песков: продолжительность переговоров в Стамбуле будет зависеть от их хода

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Продолжительность переговоров России и Украины в Стамбуле будет зависеть от их хода. Об этом ТАСС заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос о том, запланированы ли переговоры только на 15 мая или они могут длиться несколько дней по необходимости.

Песков отметил, что Владимир Путин вечером 14 мая провел совещание по подготовке переговоров с украинской стороной. На мероприятии, помимо членов российской делегации, присутствовали глава МИД Сергей Лавров, глава Минобороны Андрей Белоусов, директор Росгвардии Виктор Золотов, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов и руководитель ФСБ Александр Бортников, а также все командующие группировками в зоне СВО.

Начало переговоров между делегациями РФ и Украины в Стамбуле ожидается после обеда, пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

По данным СМИ, российская делегация уже прибыла в Стамбул для встречи с украинскими представителями. В ее состав вошли помощник президента РФ Владимир Мединский, замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.

Встреча с Украиной состоится, по информации источников, в рабочем офисе президента Турции Долмабахче.