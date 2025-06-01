TRT: переговоры РФ и Украины в Стамбуле могут пройти во дворце Чираган

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Новый раунд переговоров между Россией и Украиной может пройти 2 июня в стамбульском дворце Чираган. Об этом сообщил турецкий государственный телеканал TRT.

"Стороны ранее договорились продолжить переговоры", – говорится в сообщении.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что второй раунд переговоров между РФ и Украиной пройдет в Стамбуле 2 июня. Одной из частью договоренностей по Украине может стать безопасность судоходства в Черном море, указывал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

При этом в российском МИД отмечали, что в позиции Украины касательно продолжения переговоров с РФ нет четкости. Однако СМИ сообщили, что США могут надавить на Киев, чтобы их делегация приняла участие в переговорах с РФ.

Первый раунд переговоров между Москвой и Киевом состоялся в Стамбуле 16 мая. Стороны договорились об обмене военнопленными и предоставлении в деталях своего видения возможного будущего прекращения огня.

