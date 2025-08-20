Steigan: Трамп не узнал президента Финляндии в Белом доме и унизил фон дер Ляйен

Фото: AP Photo/Alex Brandon

Президент США Дональд Трамп на встрече в Белом доме не узнал своего финского коллегу Александра Стубба и унизил главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, передает "Газета.ру" со ссылкой на норвежскую газету Steigan.

"Бессмысленно даже вдаваться в подробности, но на встрече было много мелких унизительных моментов", – говорится в материале.

В частности, лидер Штатов не мог найти Стубба, несмотря на то что последний сидел прямо перед ним. Также Трамп резко отреагировал на заранее подготовленную речь фон дер Ляйен о похищении украинских детей россиянами. Президент США перебил ее, заявив, что их встреча посвящена другим вопросам и ее высказывания неуместны и нежелательны.

Более того, Трамп не поприветствовал ни одного из европейских лидеров при их прибытии в Белый дом.

Встреча состоялась 18 августа. Помимо глав ЕС и самого Трампа, в ней принимал участие украинский президент Владимир Зеленский. На переговорах обсуждались гарантии безопасности для Украины от европейских стран при поддержке США.

Также американский лидер предупредил, что может прекратить оказание помощи Киеву, и настоял на проведении трехсторонней встречи для урегулирования конфликта. При этом он отметил, что встреча прошла продуктивно.

Тем не менее СМИ уже обратили внимание на напряженный момент в ходе переговоров. Журналисты указали, что Зеленский начал подробно говорить о приоритетах своей страны по прекращению конфликта. Его речь вызвала отрицательную реакцию со стороны президента Франции Эммануэля Макрона.

Трамп вмешался, и Зеленский быстро завершил свое выступление. СМИ предположили, что лидера США не заинтересовала позиция Украины.