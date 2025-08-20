Guardian: напряженный момент случился на встрече Трампа и Зеленского

Фото: AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Напряженный момент произошел в ходе встречи президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского в Белом доме. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на The Guardian.

По данным издания, Зеленский начал подробно останавливаться на приоритетах Украины по прекращению конфликта.

"С течением минут лицо (президента Франции Эммануэля. – Прим. ред.) Макрона становилось мрачнее. Трамп попытался вмешаться, но Зеленский продолжал говорить", – говорится в материале.

Однако впоследствии украинский лидер быстро завершил свою речь. По информации журналистов, Трамп не был заинтересован в позиции украинской стороны.

В свою очередь, заявил в беседе с радио КП эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин, Зеленский за счет встречи с Владимиром Путиным хочет добиться хоть какой-то легитимности.

По словам эксперта, российская сторона на официальном уровне не считает Зеленского легитимным президентом, из-за чего любые подписанные им документы могут быть аннулированы.

"При Зеленском, понятно, никакой денацификации, никакого уважения к правам русскоязычных, правах Украинской православной церкви не будет. Все эти условия реально реализовать только при смене власти на Украине", – сказал Рожин, добавив, что России нужен полноценный мир.

Трамп 18 августа встретился в Белом доме с Зеленским и европейскими лидерами. Мероприятие состоялось после переговоров американского лидера с Путиным на Аляске.

В рамках диалога глава Белого дома пригрозил прекратить поддержку Украины, указав, что урегулирование ситуации требует проведения трехсторонней встречи.

При этом Трамп назвал очень плодотворной встречу с Зеленским и лидерами Евросоюза. По его словам, в ходе встречи обсуждались гарантии безопасности Украине, которые будут предоставляться различными европейскими странами при координации с США.

