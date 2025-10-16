Замглавы ВГА Харьковской области заявил о критической нехватке резервов у ВСУ

Фото: ТАСС/AP/Evgeniy Maloletka

Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают критическую нехватку резервов на харьковском направлении, сообщил замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Евгений Лисняк.

"Нами фиксируется системный кризис в силах противника. Украинская сторона демонстрирует все признаки истощения", – передает ТАСС заявление замглавы ВГА.

В частности, ВСУ вынуждены перебрасывать войска между разными участками фронта по принципу пожаротушения, а также отправлять оборонять города необученные части территориальной обороны, наемников и подразделения силовых структур.

В это же время российские силы ведут успешное наступление на нескольких участках фронта, особенно у Волчанска и Купянска. По словам замглавы ВГА, Вооруженные силы России (ВС РФ) сковали здесь основные силы ВСУ.

"На двуречанском направлении создан плацдарм для потенциального глубокого охвата группировок незаконных вооруженных формирований Украины", – сказал Лисняк.

Кроме того, при сохранении текущих темпов наступления, российские подразделения полностью окружат и возьмут под контроль Купянск, освободят Волчанск и зачистят прилегающие территории, уверены в ВГА.

Ранее в Минобороны РФ рассказывали, что противник превратил практически все здания Купянска в хорошо оборудованные и защищенные огневые точки. В городе установлены железобетонные сооружения и минные поля. В итоге Купянск стал ключевым объектом для контроля над восточной частью Харьковской области.

Также через этот город ВСУ снабжают свою группировку на восточном берегу реки Оскол. Контроль над Купянском позволит ВС РФ развивать наступление вглубь Харьковской области, указывали в оборонном ведомстве.

