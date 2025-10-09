Мэр Славянска в Донбассе призвал жителей к эвакуации

Фото: ТАСС/AP Photo/Andriy Andriyenko

Мэр подконтрольного Украине Славянска Вадим Лях попросил местных жителей эвакуироваться. Его видеообращение опубликовано в телеграм-канале городской администрации.

В первую очередь, по словам Ляха, его просьба относится к пожилым гражданам и семьям с детьми. Мэр объяснил, что эвакуироваться необходимо из-за приближения линии фронта.

Ранее Владимир Путин заявлял, что "Южная" группировка уже вошла в Константиновку. Он напомнил, что один из основных оборонительных рубежей, которые создавались на протяжении более 10 лет с помощью западных специалистов, – Константиновка, Славянск и Краматорск.

Кроме того, президент рассказал, что группировка войск "Запад" почти забрала две трети Купянска. Помимо этого, бойцы РФ зашли в Северск и Красноармейск. В свою очередь, группировка войск "Восток" быстрым темпом идет по северной части Запорожской области и частично Днепропетровской.

