Путин поддержал идею добровольческих формирований для защиты опасных объектов

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поддержал предложение о создании добровольческих формирований для усиления защиты важных российских объектов, сообщил секретарь Совбеза Сергей Шойгу.

Он рассказал, что на федеральном уровне и в регионах ведется активная работа по устранению угроз от террористических посягательств в отношении критически важных объектов. В частности, некоторые главы регионов, включая Нижегородскую область, выступили с идеей создать отряды добровольцев для защиты подобных территорий, объяснил секретарь Совбеза.

"Мы должны говорить не только о терактах с использованием взрывчатых веществ и беспилотных летательных аппаратов. Остро стоит вопрос противодействия кибератакам", – цитирует Шойгу ТАСС.

По его словам, речь идет о хакерских атаках на автоматизированную систему управления, о попытках внедриться на важные государственные и промышленные объекты для хищения информации и технологических диверсий. Угрозы исходят как от зарубежных разведывательных служб, в первую очередь Украины, так и от международных террористических организаций и их пособников внутри России.

Ранее в Генштабе Вооруженных сил России заявляли, что резервистов и патриотически настроенных граждан планируют привлекать к защите объектов в глубине страны. Там призвали не путать резервистов с контрактниками, которые являются действующими военнослужащими.

Главное отличие резервистов от контрактников – это совмещение гражданами пребывания в резерве с трудовой деятельностью по основному месту работы. Кроме того, резервисты не отправляются в зону спецоперации или за пределы России.

