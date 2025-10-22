Подготовленных граждан смогут привлекать к защите объектов в глубине России

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Резервистов и патриотически настроенных граждан планируют привлекать к защите объектов в глубине страны. Об этом заявил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил России вице-адмирал Владимир Цимлянский.

Выступая на брифинге по проекту Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ", он пояснил, что данное решение направлено на повышение уровня защищенности объектов инфраструктуры и других важных для благополучия россиян элементов.

Цимлянский подчеркнул, что брифинг посвящен гражданам, которые добровольно заключили контракт о пребывании в мобилизационном резерве. В соответствии с законом о воинской обязанности и военной службе, резервисты являются людьми, находящимися в запасе и добровольно подписавшими документы с Минобороны.

"Отмечу, что важно не путать резервистов с контрактниками – действующими военнослужащими. Главное отличие резервистов от контрактников – это совмещение гражданами пребывания в резерве с трудовой деятельностью по основному месту работы. Резервист не является военнослужащим и обладает всеми правами гражданских лиц", – пояснил он.

Согласно инициативе, резервистов будут привлекать на специальные сборы для защиты критически важных объектов, включая энергетику, транспорт, нефтеперерабатывающие заводы и другую инфраструктуру, исключительно на территории своего региона. При этом их основной задачей станет противодействие беспилотникам.

"Направление резервистов на специальные сборы, как и на другие военные сборы, будет осуществляться на основании указа президента Российской Федерации (Владимира Путина. – Прим. ред.)", – уточнил вице-адмирал.

Он обратил внимание на уже существующие успешные результаты мобильных групп резервистов, состоящих из работников предприятий, по отражению атак дронов для обеспечения непрерывного выпуска продукции и защиты предприятия.

Цимлянский также отметил, что находящиеся в резерве граждане будут проходить подготовку по огневой, инженерной и медицинской дисциплинам перед тем, как приступить к выполнению задач самостоятельно. Обязательное обучение будет проходить под руководством инструкторов Минобороны с боевым опытом.

Вместе с тем он сделал особый акцент на том, что резервисты не отправляются в зону специальной военной операции (СВО) или за пределы России. Данные пункты прописаны в контракте.

При этом в середине октября правительство одобрило проект, разрешающий привлекать граждан из мобилизационного резерва для выполнения задач за рубежом. Призыв будет действителен в период контртеррористической операции (КТО) или при использовании вооруженных сил за пределами страны.

Уточнялось, что резервисты также могут привлекаться для выполнения отдельных задач в области обороны и при возникновении вооруженных конфликтов. Призываться они будут на специальные военные сборы.