22 октября, 05:51

Происшествия

В Подмосковье ликвидировали 17 снарядов времен ВОВ

Фото: телеграм-канал "ГКУ МО "Мособлпожспас""

Взрывотехники в Рузском муниципальном округе обезвредили 17 взрывоопасных боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба ГКУ МО "Московская областная противопожарно-спасательной служба".

Снаряды были обнаружены участниками поискового отряда "Эхо войны" во время проведения раскопок возле деревни Федчино. О находке они сообщили в единую службу экстренных вызовов "Система-112".

Прибывшие на место взрывотехники аккуратно перевезли все боеприпасы в специальном контейнере в безопасное место, где и провели их ликвидацию.

Ранее специалисты уничтожили восемь боеприпасов времен ВОВ в Можайском муниципальном округе Подмосковья. Об опасной находке сообщили местные жители, которые обнаружили снаряды недалеко от деревень Маклаково и Новоселки.

Новости регионов: в Калининградской области сотрудники МЧС обезвредили авиабомбу ФАБ-100

происшествия

