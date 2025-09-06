Саперы в Балтийске обезвредили 100-килограммовую мину времен ВОВ, выброшенную на берег

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Военные саперы Балтийского флота обезвредили 1100-килограммовую противокорабельную мину времен Великой Отечественной войны, которую выбросило на берем во время шторма в районе Балтийска, передает пресс-служба флота.

Мина была классифицирована первой категорией опасности, поэтому ее удалось безопасно транспортировать в специальное место хранения для дальнейшего уничтожения. Саперы часто сталкиваются с боеприпасами третьей категории опасности, которые запрещено передвигать и перевозить, в таком случае их необходимо уничтожить на месте с помощью накладного заряда.

В пресс-службе добавили, что военнослужащие отдельного морского полка и саперы МЧС РФ сосредотачивают внимание на разминировании местности в районе населенного пункта Мечниково Калининградской области.

"В этом районе, где в апреле 1945 года проходили интенсивные бои, бывает необходимо вывозить до 100 боеприпасов за день", – указано в сообщении.

Число взрывоопасных находок традиционно увеличивается в Калининградской области в весенне-летний период. Количество заявок может достигать до 10 в сутки. Чаще всего опасные предметы обнаруживаются при проведении строительных работ, особенно при рытье котлованов и траншей. Обычно это артиллерийские снаряды, фаустпатроны и мины.

Ранее пиротехники МЧС обезвредили 8 противотанковых мин и 1 саперный заряд в селе Перово Ленинского района Крыма, рядом с Крымским мостом. Работу специалистов осложняла близость к железнодорожному полотну, при этом движение поездов не приостанавливали. Взрывоопасные предметы были обезврежены в длительном промежутке в графике движения ж/д транспорта.

