07 ноября, 18:40

Политика

Локальное прекращение огня введено в районе ЗАЭС

Фото: ТАСС/Алексей Коновалов

Локальное прекращение огня рядом с Запорожской АЭС установлено при посредничестве Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси уточнил, что прекращение огня позволит провести ремонт, нацеленный на укрепление подключений станции к внешнему энергоснабжению и предотвращение ядерного инцидента.

По его словам, это также позволит начать восстановление подачи электричества с подстанции "Ферросплавная-1" к украинской линии. Подключение ожидается через несколько дней после начала работ.

В конце сентября станция была отключена от последней высоковольтной линии внешнего электроснабжения "Днепровская". Питание ЗАЭС организовали через запасные дизель-генераторы.

Отключение "Днепровской" произошло из-за огневого воздействия с украинской стороны. При этом технологические системы ЗАЭС не пострадали.

