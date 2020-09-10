Зимбабве планирует возобновить международное авиасообщение

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Зимбабве планирует с 1 октября возобновить международные рейсы, сообщает Reuters. Внутренние рейсы возобновятся в стране уже 10 сентября.

Для полетов путешественникам нужно будет иметь при себе справку об отрицательных результатах ПЦР-теста на COVID-19, выданную в течение 48 часов с даты отъезда.

Зимбабве приостановила полеты и закрыла границы в марте текущего года из-за распространения коронавирусной инфекции. В итоге в южноафриканской стране выявили 7 388 случаев COVID-19, скончались 218 человек.

Ранее сообщалось, что Гватемала восстановит авиасообщение с 18 сентября. С эпидемиологическими протоколами откроется международный аэропорт Аурора. Для воздушной гавани разработали меры социальной дистанции и санитарной безопасности, прорабатывается вопрос об открытии медицинского центра.

По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 27,4 миллиона случаев заражения, свыше 894 тысячи человек скончались.

В России выявлено 1 046 370 случаев COVID-19, вылечились 862 373 человека, скончались 18 263.

