В России выявили 5 363 новых случая коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
За последние сутки в России подтвердили 5 363 новых случая коронавирусной инфекции, сообщает Оперативный штаб. Из них 1 302 не имели клинических проявлений болезни.
COVID-19 зарегистрировали в 84 регионах. На Москву пришлось 695 случаев, на Санкт-Петербург – 215, Московскую область – 169, Нижегородскую область – 163, Ростовскую область – 155, Ставропольский край – 129, Свердловскую область – 126, Воронежскую область – 110, Ульяновскую область – 108, Самарскую область – 105, Саратовскую область – 103 и Красноярский край – 102.
В Пензенской области зарегистрировали 97 случаев коронавируса, в Волгоградской области – 94, в Оренбургской области – 93, в Калмыкии – 90, в Краснодарском крае и Кемеровской области – по 87, в Архангельской области – 85, в Дагестане – 82, в Ханты-Мансийском АО – 80, в Иркутской области – 76, в Приморском крае – 70.
На Мурманскую и Челябинскую области пришлось по 69 случаев, в Хабаровском крае зафиксировали 67 случаев, в Кировской области и Республике Саха (Якутия) – по 65, в Карачаево-Черкесии – 64, в Алтайском крае – 62, Пермском крае – 60, Новосибирской и Томской областях – по 56, в Удмуртии и Омской области – 55, в Ямало-Ненецком АО – 54, Крыму – 52, Тюменской области – 51.
В Орловской области зарегистрировали 49 новых пациентов, в Костромской области – 48, в Коми – 46, Ярославской области и Забайкальском крае – по 45, в Белгородской области – 44, в Ивановской области – 43, Сахалинской области – 41, Астраханской области и Бурятии – по 39, Липецкой и Вологодской областях – по 37, в Брянской области – 36, в Ленинградской области и Кабардино-Балкарии – по 35, в Ингушетии – 34, Курской области, Карелии и Хакасии – по 33.
На Владимирскую область и Мордовию пришлось по 31 случаю, на Калужскую, Тульскую, Калининградскую области, Башкирию, Амурскую и Магаданскую области – по 29, на Рязанскую область – 28, Тамбовскую, Псковскую области,
Чувашию и Алтай – по 27, Новгородскую область, Северную Осетию и Курганскую область – по 26, Тверскую область – 23, Татарстан – 21, Адыгею – 20.
В Республиках Марий Эл и Тыва зарегистрировали по 17 случаев, в Камчатском крае – 15, Смоленской области – 13, Еврейской АО – 7, Чечне – 5, Чукотском АО и Севастополе – по 1.
Всего в России зарегистрировано 1 046 370 случаев коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста за сутки наблюдается в Ненецком автономном округе, в Республике Тыва, Московской области, Смоленской области, Чечне и Севастополе.
За последние сутки подтверждены 128 летальных случаев. За весь период по России умерли 18 263 человека. За прошедшие 24 часа были выписаны 5 915 человек, а за все время – 862 373.
11 августа в мире была зарегистрирована первая вакцина для профилактики коронавируса. Препарат был разработан в НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали "Спутник V".
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко отмечал, что вакцина будет бесплатной. Отслеживать состояние здоровья россиян, которые получат ее, станут с помощью специального ресурса. Для этих целей появится приложение, уточнил министр.
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