Траты россиян на минимальный школьный набор за год выросли на 13%

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Россияне в этом году тратят на минимальный школьный набор на 13% больше, чем в июле прошлого года, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование аналитического ресурса "Чек Индекс".

Специалисты проанализировали средние чеки по всей стране за 1–15 июля этого и прошлого года.

В нынешнем году минимальные траты граждан на необходимое для школьника составили 12,9 тысячи рублей. При этом средняя стоимость поступивших в продажу готовых наборов школьника, в которые входят карандаши, ручки и другая канцелярия, выросла в первой половине июля 2021 года на 6%. Цена на такой комплект составляла 690 рублей.

Школьный дневник в среднем стоит 107 рублей, пеналы можно было купить в среднем за 728 рублей, наборы карандашей и ручек продавались за 182 рубля. Средний чек покупки тетрадей увеличился до 306 рублей.

В июле этого года настольная лампа стоила примерно 1 580 рублей, а рюкзак – 1 692 рубля. За 1 651 рубль можно было купить школьную форму.

Специалисты подчеркнули, что большая часть затрат при подготовке детей к школе приходится на одежду и обувь.

"Однако в июле этого года объем продаж детской одежды меньше в сравнении год к году из-за высокой базы 2020 года, когда действовал эффект мер господдержки и отложенного спроса", – отметили аналитики.

2 июля Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате 10 тысяч рублей семьям с детьми в период с августа по декабрь 2021 года. Данная сумма положена одному из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) на каждого ребенка с российским паспортом в возрасте от 6 до 18 лет. Подать заявление на ее получение можно до 1 ноября.

Такую же выплату предоставят лицам с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, имеющим российское гражданство и обучающимся по основным общеобразовательным программам, либо одному из их родителей.

