Эксперт объяснил, что повлияло на темпы роста цен на помидоры и огурцы в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Директор Национального союза производителей плодов и овощей Михаил Глушков считает, что на ускорение темпов роста цен на помидоры и огурцы в России повлияла холодная погода в сентябре. По его мнению, рост производства овощей закрытого грунта позволяет сдерживать рост цен на эти продукты.
"Традиционно в начале сентября на рынке заканчиваются овощи открытого грунта. С начала осени в магазины начинают поступать помидоры и огурцы, выращенные в парниках. Нынешний сентябрь оказался достаточно холодным, особенно по сравнению с прошлогодним", – цитирует Глушкова РИА Новости.
По его словам, продукция стала дорожать более быстрыми темпами, так как отопление в парниках пришлось включить рано. К слову, в зимних теплицах объем производства томатов за восемь месяцев нынешнего года вырос на 18% к аналогичному периоду прошлого, огурцов – на 2%, добавил Глушков. Сдерживать рост цен на эти категории плодоовощной продукции позволяет продолжающийся рост производства.
Ранее стало известно, что минувшим летом цены на гречку выросли до рекордного за последние десять лет уровня. В августе стоимость килограмма крупы в среднем доходила до 102,5 рубля. Последний раз цена гречки превышала отметку 100 рублей в мае 2011 года, тогда купить ее можно было за 112 рублей.
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