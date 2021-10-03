Врач рассказала о продуктах, от которых следует отказаться после 45 лет

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Врач-диетолог Анна Петрова рассказала, какие продукты после 45 лет могут привести к развитию опасных заболеваний, сообщает "Газета.ру".

По словам медика, из рациона следует исключить простые углеводы – сахар. У людей старше 45 лет из-за сахара может развиться атеросклероз, сахарный диабет, инсульт, а также ишемическая болезнь сердца, болезнь Альцгеймера.

"Постепенно заменяйте шоколад на финики, чернослив, бананы, яблоки. Можно употреблять шоколад темных сортов, в нем меньше сахара и больше полезных веществ", – пояснила специалист.

Петрова добавила, что у взрослых любителей сладостей может появиться "сахарное лицо" – отечное, с тусклой кожей, покрытой пигментными пятнами, и тонкими бровями.

Ранее специалист по питанию и диетологии Гизем Гермюш назвал продукты, которые стабилизируют уровень сахара в крови. По его словам, в рационе должна присутствовать еда с низким гликемическим индексом. К таким продуктам, в частности, относится рыба, которую рекомендуется употреблять три раза в неделю.

Диетолог посоветовал два раза в неделю есть бобовые и красные плоды. Также, по его словам, полезен фундук, миндаль, грецкие орехи, однако этими продуктами не стоит злоупотреблять при колебаниях этого показателя и изжоге.