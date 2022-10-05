Эксперт рассказала о пользе облепихи

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Облепиха обладает противовоспалительным и антибактериальным эффектом, а также способствует заживлению небольших ран, рассказала врач-диетолог Елена Островская.

"В облепиховой аптечке также есть фитостеролы и катехины – вещества с противовоспалительным и антиоксидантным эффектом. Ее оранжевый цвет говорит о высоком количестве витамина А. Витамина С в ней в десять раз больше, чем в апельсине", – сообщила она в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".

По словам эксперта, ягода содержит свыше 20 полезных микроэлементов, 18 аминокислот, жирные кислоты Омега-3, Омега-7, Омега-9. Она уточнила, что Омега-7 способствует уменьшению аппетита.

Ранее кандидат медицинских наук и семейный врач Сергей Чудаков заявил, что с целью поддержания иммунитета и защиты от инфекций осенью необходимо добавлять в рацион витамины С, А и В12.

По его словам, основным источником витамина С является черная смородина, витамина А – облепиха. Также в осенний период, как отметил врач, в рационе должны присутствовать цинк и селен.



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