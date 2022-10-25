Врач назвал опасные для сердца продукты

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Некоторые продукты питания могут негативно влиять на состояние сердца, рассказал врач-терапевт, кардиолог Ярослав Ашихмин.

Наиболее опасными являются продукты, которые содержат трансжиры, пояснил специалист. По его словам, эти вредные вещества образуются в процессе гидрогенизации, при котором жидкие растительные жиры превращаются в твердые.

"Используются трансжиры в не очень качественной кулинарии, например, при длительной жарке картофеля фри, при производстве печенья. Это самое опасное для сердца, потому что с трансжирами организм не знает, что делать, они неестественны", – сказал кардиолог в интервью радио Sputnik.

Также опасны для здоровья сердца продукты из переработанного мяса, к которым относятся колбасы и сосиски, продолжил врач. Негативно влиять на работу сердца может и пережаренная пища. Ашихмин также призвал с осторожностью относиться к красному мясу, мучным изделиям и сахару.

Кардиолог пояснил, что все вышеперечисленные продукты способствуют риску развития инфаркта и инсульта. В частности, в сердце начинают расти атеросклеротические бляшки.

Ранее кардиолог Хатуна Минджия назвала продукты, которые стоит добавить в рацион для нормальной работы сердца. Среди них – курага, овсянка, миндаль, баклажаны, капуста, морская рыба, индейка, говядина.



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