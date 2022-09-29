Кардиолог рассказал, опасны ли микроволновки для сердца

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В настоящее время наука не имеет доказательств того, что микроволновые печи оказывают негативное влияние на сердце, заявил врач-кардиолог Мурад Таибов. Об этом сообщает News.ru.

"Насколько я знаю, каких-либо достоверных, хороших исследований (о вреде микроволновок для сердца. – Прим. ред.) – их пока нет. <...> Если мы говорим о вреде, мы должны доказать и на что-то ссылаться – взяли 10 тысяч человек, у части была микроволновка, у части не было, и у первой группы выявили то-то и то-то", – сказал он.

Тем не менее, по словам Таибова, микроволновка может вызывать нарушение работы кардиостимулятора, провоцируя помехи, что в свою очередь может стать причиной аритмии. В связи с этим люди с такими приборами должны избегать микроволновок или отходить от работающей печи не менее чем на 2,5 метра.

Ранее врач-терапевт Алексей Хухрев заявил, что боль в груди во время нагрузок, низкий пульс и сильное головокружение – поводы как можно скорее обратиться к кардиологу. По словам эксперта, нельзя игнорировать боль в груди, возникающую в ответ на стандартную физическую активность.

Кроме того, уточнил врач, посетить кардиолога стоит, если человек почувствовал, что сердце у него бьется с перебоями, появилось головокружение, и он начал терять сознание. Это может быть признаком аритмии.

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