Кардиолог рассказал, как правильно снижать повышенное давление

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Кандидат медицинских наук, врач-терапевт, кардиолог Азизхон Аскаров рассказал, как правильно снижать повышенное давление. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

Специалист напомнил, что нормальное давление у взрослого человека составляет 120 на 80 миллиметров ртутного столба. При этом в случае гипертонии значения будут выше.

"Про гипертонию говорят, когда давление повышено стабильно или регулярно – 2–3 раза в неделю – поднимается до цифр 140/90 миллиметров ртутного столба", – пояснил врач.

Он уточнил, что обратиться к врачу и пройти обследование следует, если давление повышается часто, а также наблюдаются такие симптомы, как слабость, головная боль, звон в ушах, сильная усталость и неприятные ощущения в груди.

"Самому себе назначать те или иные препараты или дозировки нельзя, так как, если слишком резко снизить давление, например оно упадет ниже 110–100 миллиметров ртутного столба, у человека может закружиться голова, он также может потерять сознание", – предупредил кардиолог.

По его словам, спешить со снижением давления не нужно. В первые несколько часов, как уточнил Аскаров, если оно больше чем 160 миллиметров ртутного столба, его можно понизить лишь на 20–30 миллиметров ртутного столба, а до нормы корректировать цифры следует в течение дня.

Ранее врач-терапевт Алексей Хухрев заявил, что боль в груди во время нагрузок, низкий пульс и сильное головокружение – поводы как можно скорее обратиться к кардиологу. По словам эксперта, нельзя игнорировать боль в груди, возникающую в ответ на стандартную физическую активность.

Кроме того, уточнил врач, посетить кардиолога стоит, если человек почувствовал, что сердце у него бьется с перебоями, появилось головокружение, и он начал терять сознание. Это может быть признаком аритмии.

