Нутрициолог назвала продукты, помогающие уснуть

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Продукты, содержащие триптофан, магний и мелатонин, помогут побороть бессонницу. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на нутрициолога Ольгу Деккер.

Эксперт советует употреблять пред сном такие фрукты и ягоды, как банан, киви, клюква, гранат, виноград. Также будут полезны темный шоколад, йогурт, молоко, кефир, куриное мясо, миндаль и макадамия.

По словам Деккер, помешают сну кофеин, алкоголь, жирные, тяжелые, сладкие, высококалорийные блюда и сильные специи.

"Я рекомендую поддерживать правильный режим питания и не употреблять большое количество еды и напитков за несколько часов до сна. Это поможет уменьшить нагрузку на желудок и снизить риск возникновения рефлюкса и других расстройств пищеварения, которые могут мешать засыпанию", – подчеркнула она.

Ранее специалист по функциональному питанию Тамара Синько объяснила, что отказ от завтрака может привести к ожирению, упадку сил и снижению когнитивных способностей. По ее словам, утром необходимо употреблять полезные углеводы, также в рационе обязательно должны быть яйца.

До этого нутрициолог Ольга Панова поделилась, что выпивать один стакан молока в день недостаточно, потому что суточная норма кальция содержится в целой пачке. Еще она предупредила, что необработанный продукт может быть опасным для здоровья.

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