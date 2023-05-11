Нутрициолог объяснила, чем грозит отказ от завтрака

Фото: depositphotos/MSPhotographic

Отказ от завтрака может привести к ожирению, упадку сил и снижению когнитивных способностей. Об этом Москве 24 рассказала нутрициолог, специалист по функциональному питанию Тамара Синько.

По ее словам, утром необходимо употреблять полезные углеводы. "Хорошим источником таких веществ является фасоль. Пары столовых ложек этого отварного продукта на завтрак будет достаточно", – рассказала нутрициолог.

Кроме того, в утреннем рационе обязательно должны быть яйца. Если съесть их на завтрак вместе с фасолью, ощущения голода не будет примерно четыре часа, отметила специалист.





Тамара Синько нутрициолог, специалист по функциональному питанию Яйца – идеальный источник белков и жиров, именно они дают нам длительное чувство насыщения. Утром можно съесть два-три яйца в любом виде: вареные, скрэмбл, классическая глазунья или омлет.

Если нет непереносимости молочных продуктов, в утренний прием пищи можно включить непастеризованный творог. "С ягодами и орехами это будет альтернативой десерта, также из него можно сделать сырники", – порекомендовала нутрициолог.

При этом пастеризованные молочные продукты лучше исключить из рациона, так как в них нет полезных бактерий, витаминов и минералов. Фактически это пустая еда, подчеркнула Синько. "В то время как сырая молочная продукция – это кладезь пробиотиков, лакто- и бифидобактерий, витаминов группы B, магния, кальция", – отметила эксперт в интервью программе "Доктор 24".

Также на завтрак можно пить кофе, если после него не возникает тахикардия, тремор и упадок настроения. Однако этот напиток вызывает обезвоживание, обратила внимание специалист. "Вообще я рекомендую начинать день с одного-двух стаканов теплой воды", – добавила она.

По словам нутрициолога, отказ от завтрака может привести к ожирению. Без утреннего приема пищи становится трудно контролировать аппетит в течение дня, поэтому есть риск вечером съесть гораздо больше, объяснила эксперт.





Тамара Синько нутрициолог, специалист по функциональному питанию Те, кто пропускает завтрак, чаще пребывают в плохом настроении, у них меньше энергии, они склонны к усталости, апатии и депрессивным аспектам. Снижаются когнитивные функции: сложно сконцентрироваться, запоминать, рассеивается внимательность.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль предупредила, что на завтрак не стоит есть жареное мясо, каши быстрого приготовления, хлебобулочные изделия. Это тяжелая пища и быстрые углеводы, организм будет тратить всю энергию на их переваривание. По этой причине может появиться упадок сил, отметила диетолог.

