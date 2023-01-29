Врач рассказал о предельно допустимом количестве чашек кофе в день

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Большинству людей будет лишним пить более 3 чашек кофе в день. Об этом врач-генетик клиник "Атлас" Александр Резник рассказал в интервью агентству "Прайм".

"Для взрослого человека безопасно употреблять не более 400 миллиграмм кофеина в день. В среднем, это две-три чашки, зависит, конечно, от вида и качества кофе", – заявил он.

Резник пояснил, что всего 100 миллилитров качественного эспрессо содержит около 210 миллиграмм кофеина, в то время как в том же объеме растворимого кофе кофеина будет в 7 раз меньше.

Врач также предупредил, что лучше выбирать фильтрованный кофе, потому что нефильтрованный, сваренный в турке или другим образом кофе, содержит кофестол и кахвеол, которые повышают "плохой" холестерин в крови и могут быть связаны с повышением риска сердечно-сосудистых заболеваний.

По словам врача, при соблюдении нормы, фильтрованный кофе будет полезен для организма. Тем не менее, он предупредил, что тонизирующий эффект кофеина возникает за счет использования резервных ресурсов организма, что может вместо привести к большему утомлению.

Резник посоветовал при выборе дневной нормы потребления кофе учитывать и индивидуальные особенности организма. Он предложил внимательно понаблюдать за реакцией организма на разное количество кофе или сделать генетический тест.

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