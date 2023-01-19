Диетолог рассказала о пользе завтрака в постели

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Проводить завтрак в постели полезно, так как утром тело человека больше всего нуждается в энергии, а прием пищи сразу после пробуждения помогает организму вовремя насытиться. Таким мнением поделилась член сообщества "Диетологи России" и Ассоциации нутрициологов Екатерина Матыскина.

Завтрак после пробуждения помогает настроить гормональную систему, заявила эксперт. В общей сложности рекомендуется есть в течение часа после того, как человек проснулся. По словам диетолога, это самое оптимальное время для завтрака.

Она также заверила, что употреблять пищу в положении лежа не вредит здоровью.

"Наш организм – очень умная машина, которая имеет клапаны между внутренними органами, например, между пищеводом и желудком, которые для того и работают, чтобы пища не пошла не в ту сторону, если мы находимся в каком-то неправильном положении", – поделилась Матыскина в эфире радио Sputnik.

Эксперт подчеркнула, что самое главное в завтраке – это сбалансированный состав питания. В утренний прием пищи можно включить и белки, и жиры, и простые углеводы. Матыскина рекомендовала не пренебрегать кашей, а также убрать из рациона на завтрак сладости.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль заявила, что жирная пища, а также свежевыжатые соки, кофе и шоколад могут вызвать изжогу. Стать причиной неприятных ощущений могут и продукты с высоким содержанием углеводов – макароны, сладкая и несладкая выпечка.



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