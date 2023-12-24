Эксперт рассказала, как подобрать средство для мытья полов. Она напомнила, что в московских супермаркетах можно найти средства для мытья полов в виде геля, пены, пасты, спрея, концентрата и порошка. Химик объяснила, что порошок порой не подходит для чистки некоторых покрытий.

Как подобрать эффективное, но при этом безопасное средство для разных покрытий? Что должно быть в составе средства для мытья полов? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.