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24 декабря, 09:00

Общество

Эксперт рассказала, как подобрать средство для мытья полов

Эксперт рассказала, как подобрать средство для мытья полов

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Эксперт рассказала, как подобрать средство для мытья полов. Она напомнила, что в московских супермаркетах можно найти средства для мытья полов в виде геля, пены, пасты, спрея, концентрата и порошка. Химик объяснила, что порошок порой не подходит для чистки некоторых покрытий.

Как подобрать эффективное, но при этом безопасное средство для разных покрытий? Что должно быть в составе средства для мытья полов? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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