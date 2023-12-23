Бесплатные мастер-классы по упаковке подарков проведут в галерее "Богородское"

Празднично оформить новогодний подарок москвичи могут в галерее "Богородское". Там до 29 декабря всех желающих приглашают принять участие в предновогоднем мастер-классе по упаковке презентов.

Гостям творческой мастерской расскажут, как сочетать различные фактуры и цвета. Все необходимые материалы участникам предоставят прямо на мастер-классе. Понадобится предварительная регистрация. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.