Современный комфорт: как работают карты москвича в формате стикера с чипом

В столице тестируют карты москвича, выпущенные в виде стикера с чипом. Как правило, наклейку прикрепляют на мобильный телефон. Она позволяет горожанам использовать в удобном и современном формате уже привычные функции карты. Если москвичам понравится такое новшество, то его продолжат развивать. Рассказываем подробности.
Новый формат
До конца ноября в столице проводится тестирование нового формата карт москвича. Их выпустили в виде стикеров с чипом, рассказали в департаменте информационных технологий Москвы. Наклейку можно прикрепить к телефону, она выполняет весь привычный функционал обычной карты. В частности, для записи на прием к врачу ее необходимо приложить в поликлинике к инфомату, а для проезда в городском транспорте – к валидатору.
По словам гендиректора ГУП "Московский социальный регистр" Ивана Бутурлина, формат наклейки уже широко применяется в банковской сфере и многие горожане к нему привыкли. Выпуск карт москвича в таком виде поможет сделать их еще более удобными в применении для жителей столицы, подчеркнул он. "Для нас стикер – не просто современный форм-фактор, это промежуточный этап между пластиковой и виртуальной картой, а также в будущем – ключ ко всем городским сервисам", – пояснил Бутурлин.
В тестировании стикера поучаствуют порядка 500 человек из разных льготных категорий. Например, многодетные родители, инвалиды 2-й и 3-й групп, а также студенты. Такой состав поможет понять, насколько удобно различным людям использовать наклейки.
С начала 2023 года карту москвича оформили свыше миллиона горожан. В общей сложности к настоящему моменту ею пользуются почти пять миллионов жителей столицы.
Как получить карту москвича
Карта москвича является именной и обеспечивает доступ к инфраструктуре города. Получить ее могут горожане предпенсионного возраста и пенсионеры, многодетные родители и их дети, граждане с инвалидностью, ветераны, почетные доноры, студенты и будущие мамы. Кроме того, ребята, которым уже исполнилось 7 лет, но они еще продолжают посещать детский сад, и некоторые другие льготники.
Чтобы оформить карту москвича, нужно заполнить заявление на портале mos.ru через личный кабинет. Для этого понадобится прикрепить свое фото, указать льготную категорию и добавить подтверждающий ее документ (в случае необходимости). Затем выбрать доступный заявителю тип транспортного приложения и определиться с адресом центра госуслуг "Мои документы", где нужно будет получить выпущенную карту и временный единый соцбилет, если имеется право на бесплатный проезд.
После того как все будет готово, придет уведомление в личный кабинет на mos.ru. Обычно карта москвича изготавливается не дольше 30 дней с момента подачи заявки. Для ее получения необходим документ, который удостоверяет личность и был указан в заявлении, а также, при необходимости, справка, подтверждающая льготы.
Дошкольникам старше 7 лет, ученикам школ и колледжей не нужно ехать в центр госуслуг "Мои документы" за картой. Они могут забрать ее в своем учебном заведении. В этом случае после учащимся необходимо подтвердить получение карты на mos.ru в течение трех месяцев.
Чем полезна карта москвича?
С картой москвича доступна целая экосистема городских услуг. Например, с ней можно бесплатно или со скидкой проехать в метро, наземном транспорте, на МЦД и МЦК. Кроме того, на электричках в столице и области.
Карта также позволяет получить социальную помощь и услуги. Например, с ней можно заказать соцтакси или записаться к врачу, поскольку она используется и в качестве носителя полиса ОМС. Вместе с тем карта дает право на скидки при покупке товаров и услуг. Для этого ее достаточно предъявить при оплате. С полным перечнем партнеров, которые участвуют в программе лояльности, можно ознакомиться на mos.ru.
Карту также получится использовать как единый читательский билет. Она понадобится и для записи в программу "Московское долголетие". Кроме того, карта является пропуском в школы для детей, а родители с ней могут пройти в детский сад. Она же позволяет бесплатно посещать культурные учреждения в рамках программы "Музеи – детям".
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