Современный комфорт: как работают карты москвича в формате стикера с чипом

В столице тестируют карты москвича, выпущенные в виде стикера с чипом. Как правило, наклейку прикрепляют на мобильный телефон. Она позволяет горожанам использовать в удобном и современном формате уже привычные функции карты. Если москвичам понравится такое новшество, то его продолжат развивать. Рассказываем подробности.



Новый формат

Фото: телеграм-канал "ДИТ: Технологии Москвы"

До конца ноября в столице проводится тестирование нового формата карт москвича. Их выпустили в виде стикеров с чипом, рассказали в департаменте информационных технологий Москвы. Наклейку можно прикрепить к телефону, она выполняет весь привычный функционал обычной карты. В частности, для записи на прием к врачу ее необходимо приложить в поликлинике к инфомату, а для проезда в городском транспорте – к валидатору.

По словам гендиректора ГУП "Московский социальный регистр" Ивана Бутурлина, формат наклейки уже широко применяется в банковской сфере и многие горожане к нему привыкли. Выпуск карт москвича в таком виде поможет сделать их еще более удобными в применении для жителей столицы, подчеркнул он. "Для нас стикер – не просто современный форм-фактор, это промежуточный этап между пластиковой и виртуальной картой, а также в будущем – ключ ко всем городским сервисам", – пояснил Бутурлин.





из телеграм-канала департамента информационных технологий Москвы Если новый формат карты москвича понравится горожанам, мы продолжим развивать его. В перспективе он поможет сократить сроки выпуска карты и временного единого социального билета, а также менять льготную категорию без замены карты.

В тестировании стикера поучаствуют порядка 500 человек из разных льготных категорий. Например, многодетные родители, инвалиды 2-й и 3-й групп, а также студенты. Такой состав поможет понять, насколько удобно различным людям использовать наклейки.

С начала 2023 года карту москвича оформили свыше миллиона горожан. В общей сложности к настоящему моменту ею пользуются почти пять миллионов жителей столицы.



Как получить карту москвича

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Карта москвича является именной и обеспечивает доступ к инфраструктуре города. Получить ее могут горожане предпенсионного возраста и пенсионеры, многодетные родители и их дети, граждане с инвалидностью, ветераны, почетные доноры, студенты и будущие мамы. Кроме того, ребята, которым уже исполнилось 7 лет, но они еще продолжают посещать детский сад, и некоторые другие льготники.

Чтобы оформить карту москвича, нужно заполнить заявление на портале mos.ru через личный кабинет. Для этого понадобится прикрепить свое фото, указать льготную категорию и добавить подтверждающий ее документ (в случае необходимости). Затем выбрать доступный заявителю тип транспортного приложения и определиться с адресом центра госуслуг "Мои документы", где нужно будет получить выпущенную карту и временный единый соцбилет, если имеется право на бесплатный проезд.



Для детей младше 14 лет заявление на оформление карты москвича подают родители. Если ребенок старше этого возраста, то может сделать все сам или же через законного представителя. За недееспособных или ограниченно дееспособных горожан, которым больше 18 лет, заявление подает их представитель.



После того как все будет готово, придет уведомление в личный кабинет на mos.ru. Обычно карта москвича изготавливается не дольше 30 дней с момента подачи заявки. Для ее получения необходим документ, который удостоверяет личность и был указан в заявлении, а также, при необходимости, справка, подтверждающая льготы.

Дошкольникам старше 7 лет, ученикам школ и колледжей не нужно ехать в центр госуслуг "Мои документы" за картой. Они могут забрать ее в своем учебном заведении. В этом случае после учащимся необходимо подтвердить получение карты на mos.ru в течение трех месяцев.



Чем полезна карта москвича?

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

С картой москвича доступна целая экосистема городских услуг. Например, с ней можно бесплатно или со скидкой проехать в метро, наземном транспорте, на МЦД и МЦК. Кроме того, на электричках в столице и области.

Карта также позволяет получить социальную помощь и услуги. Например, с ней можно заказать соцтакси или записаться к врачу, поскольку она используется и в качестве носителя полиса ОМС. Вместе с тем карта дает право на скидки при покупке товаров и услуг. Для этого ее достаточно предъявить при оплате. С полным перечнем партнеров, которые участвуют в программе лояльности, можно ознакомиться на mos.ru.

Карту также получится использовать как единый читательский билет. Она понадобится и для записи в программу "Московское долголетие". Кроме того, карта является пропуском в школы для детей, а родители с ней могут пройти в детский сад. Она же позволяет бесплатно посещать культурные учреждения в рамках программы "Музеи – детям".

