Новый формат карты москвича в виде стикера с чипом начали тестировать в столице

Фото: vk.com/Карта москвича (социальная)

До конца ноября в столице будет осуществлять тестирование нового формата карты москвича в виде стикера с чипом. Об этом сообщает пресс-служба департамента информационных технологий Москвы.

"Тестируем новый формат карты москвича – стикер с чипом, который можно наклеить на смартфон и пользоваться привычными сервисами карты", – говорится в сообщении.

Стикер работает по аналогии с картой – путем прикладывания к валидаторам в транспорте и инфоматам в поликлиниках. При наличии положительного отклика среди москвичей новый формат карты продолжат развивать с повышением качества ее функций.

Участие в тестировании нового формата принимают инвалиды II и III групп, студенты и многодетные родители.

Ранее стало известно, что с начала 2023 года карту москвича оформили более миллиона горожан. Она позволяет записываться к врачам госучреждений через терминалы в поликлиниках, получать скидки в магазинах, брать книги во временное пользование в библиотеках и получать другие преференции.



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