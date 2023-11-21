21 ноября, 09:21Технологии
Новый формат карты москвича в виде стикера с чипом начали тестировать в столице
Фото: vk.com/Карта москвича (социальная)
До конца ноября в столице будет осуществлять тестирование нового формата карты москвича в виде стикера с чипом. Об этом сообщает пресс-служба департамента информационных технологий Москвы.
"Тестируем новый формат карты москвича – стикер с чипом, который можно наклеить на смартфон и пользоваться привычными сервисами карты", – говорится в сообщении.
Стикер работает по аналогии с картой – путем прикладывания к валидаторам в транспорте и инфоматам в поликлиниках. При наличии положительного отклика среди москвичей новый формат карты продолжат развивать с повышением качества ее функций.
Участие в тестировании нового формата принимают инвалиды II и III групп, студенты и многодетные родители.
Ранее стало известно, что с начала 2023 года карту москвича оформили более миллиона горожан. Она позволяет записываться к врачам госучреждений через терминалы в поликлиниках, получать скидки в магазинах, брать книги во временное пользование в библиотеках и получать другие преференции.
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