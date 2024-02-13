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13 февраля, 12:45

Технологии

"Техно": роботы "Пиксели" вышли на уборку снега в парки столицы

"Техно": роботы "Пиксели" вышли на уборку снега в парки столицы

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Десять роботов "Пикселей" вышли на уборку снега в парки столицы. До этого устройства работали только в тестовом режиме. Теперь данных роботов можно увидеть в Сокольниках, Кузьминках и парке 50-летия Октября.

Известно, что разработчики уже ведут переговоры с представителями ОАЭ. Подробнее о том, насколько уборщики справляются со своими задачами и как они изменятся в ближайшем будущем, – в программе "Техно".

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технологиивидеоМаксим Ефимцев
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