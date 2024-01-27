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Новости

27 января, 15:00

Технологии

"Техно": роботов-мойщиков тестируют в двух столичных больницах

"Техно": роботов-мойщиков тестируют в двух столичных больницах

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"Техно": усовершенствованных роботов-уборщиков тестируют в двух московских больницах

Усовершенствованные роботы-мойщики работают в тестовом режиме в двух московских больницах. Устройства сами моют и дезинфицируют полы, человеку остается только заливать моющее средство.

Тем временем россиян предупредили, о чем нельзя громко говорить рядом с умной техникой. Кроме того, автор медиапроекта о робототехнике Александр Байкин рассказал, как интеллектуальные роботы, которые оснащены компьютерным зрением и камерами, все записывают и передают в облачные хранилища.

Подробнее – в программе "Техно".

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