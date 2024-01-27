27 января, 15:00Технологии
"Техно": роботов-мойщиков тестируют в двух столичных больницах
Усовершенствованные роботы-мойщики работают в тестовом режиме в двух московских больницах. Устройства сами моют и дезинфицируют полы, человеку остается только заливать моющее средство.
Тем временем россиян предупредили, о чем нельзя громко говорить рядом с умной техникой. Кроме того, автор медиапроекта о робототехнике Александр Байкин рассказал, как интеллектуальные роботы, которые оснащены компьютерным зрением и камерами, все записывают и передают в облачные хранилища.
Подробнее – в программе "Техно".
Программа: ТЕХНО