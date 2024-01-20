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20 января, 15:00

Технологии

"Техно": роботы-коммунальщики вышли на уборку Москвы от снега

"Техно": роботы-коммунальщики вышли на уборку Москвы от снега

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Роботы-коммунальщики "Пикселя" вышли на уборку столицы от снега. Раньше они работали только в теплое время года. Машины усовершенствовали, теперь эта модель робота может трудиться и зимой.

Пока в Москве работают два "Пикселя" в тестовом режиме, но совсем скоро к ним присоединятся еще 10 машин. Ведущий протестирует обновленного робота и оценит, как он справляется с уборкой снега на улице.

Об этом – в программе "Техно".

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