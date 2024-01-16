"Техно": отечественные ноутбуки OSiO начали продавать в московских магазинах

В столице начались массовые продажи российских ноутбуков OSiO. У отечественного гаджета крепкий металлический корпус, 15-дюймовый FHD-экран, 8 гигабайт оперативной памяти и 256 встроенной, а встроенному процессору по силам справиться с базовыми задачами.

По набору характеристик устройство соответствует среднестатистическому ноутбуку. Такая модель подойдет тем, кому нужно простое устройство без лишних функций. Подробнее – в программе "Техно".