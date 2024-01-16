Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 января, 15:45

Технологии

"Техно": отечественные ноутбуки OSiO начали продавать в московских магазинах

"Техно": отечественные ноутбуки OSiO начали продавать в московских магазинах

"Техно": новые отечественные ноутбуки OSiO появились в столичных магазинах

"Актуальный репортаж": как устроены технопарки Москвы

Дорогомиловский суд запретил продажу устройств, скрывающих госномера

В Московском зоопарке начали тестировать систему видеонаблюдения за поведением птиц

Столичный суд запретил продажу устройств, скрывающих автомобильные номера

"Техно": умные камеры для отслеживания поведения птиц установили в Московском зоопарке

"Актуальный репортаж": как искусственный интеллект помогает московским врачам

"Техно": систему видеонаблюдения за птицами внедрили в столичном зоопарке

Новости часа: столичные производители оснащают вузы и колледжи уникальными роботами

В столице начались массовые продажи российских ноутбуков OSiO. У отечественного гаджета крепкий металлический корпус, 15-дюймовый FHD-экран, 8 гигабайт оперативной памяти и 256 встроенной, а встроенному процессору по силам справиться с базовыми задачами.

По набору характеристик устройство соответствует среднестатистическому ноутбуку. Такая модель подойдет тем, кому нужно простое устройство без лишних функций. Подробнее – в программе "Техно".

Читайте также
Программа: ТЕХНО
технологиивидеоКсения ЧепенкоМаксим Ефимцев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика