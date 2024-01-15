В 2023 году в Московском зоопарке родилось 1,5 тыс животных – Собянин

Рождение панды Катюши стало главным событием 2023 года для Московского зоопарка. Но это не единственное прибавление, случившееся в столичном зоопарке. В январе у пары пингвинов вылупились два птенца, а рекордсменами стали капибары Кузьма и Малая – у них родились сразу пять детенышей.

Как рассказал в своем личном блоге Сергей Собянин, всего в 2023 году в зоопарке родилось полторы тысячи детенышей. Каждый из них находится под особым присмотром специалистов: животных кормят, осматривают, следят за температурой вольера.

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