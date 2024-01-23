"Деньги 24": скачок спроса на репетиторов отметили в столице

В Москве с начала года резко поднялся спрос на репетиторов, помогающих школьникам подготовиться к ЕГЭ и ОГЭ. Так, по сравнению с январем 2023 года, востребованность репетиторов по русскому языку выросла на 66%, по математике – на 64%, по английскому языку – на 49%.

Сколько стоит подготовить столичного школьника к государственным экзаменам? Как не ошибиться с выбором репетитора? Можно ли на этом сэкономить? Об этом – в программе Деньги 24.