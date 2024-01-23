Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 января, 14:45

Общество

"Деньги 24": скачок спроса на репетиторов отметили в столице

"Деньги 24": скачок спроса на репетиторов отметили в столице

"Актуальный репортаж": обучение в московских школах искусств и профильных колледжах

"Мой район. Новости": как виртуальные лаборатории МЭШ помогают юным москвичам в обучении

"Актуальный репортаж": как театры помогают детям развивать актерские навыки

Туристические образовательные программы запустили в столице

Почти 150 школ искусств открыты в столице

В Щербинке начала работать новая школа с IT-полигоном

Сергей Собянин открыл новую школу в Щербинке

Новости часа: Сергей Собянин открыл новую школу в Щербинке

Мэр Москвы открыл новое здание школы в Щербинке

В Москве с начала года резко поднялся спрос на репетиторов, помогающих школьникам подготовиться к ЕГЭ и ОГЭ. Так, по сравнению с январем 2023 года, востребованность репетиторов по русскому языку выросла на 66%, по математике – на 64%, по английскому языку – на 49%.

Сколько стоит подготовить столичного школьника к государственным экзаменам? Как не ошибиться с выбором репетитора? Можно ли на этом сэкономить? Об этом – в программе Деньги 24.

Читайте также
Программа: Деньги 24
образованиеобществовидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика