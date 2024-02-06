"Техно": работодатели могут начать предъявлять будущим сотрудникам новые требования

В ближайшие годы умение работать с искусственным интеллектом может стать обязательным при трудоустройстве. На собеседованиях будут проверять базовые навыки по работе нейросетями. Например, правильное составление запросов.

При этом на одном из сервисов по подбору персонала уже собрано более четырех тысяч объявлений с таким требованием. Работодателю важно, чтобы сотрудник эффективно трудился и разбирался в современных технологиях.

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