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Новости

06 февраля, 15:45

Технологии

"Техно": работодатели могут начать предъявлять будущим сотрудникам новые требования

"Техно": работодатели могут начать предъявлять будущим сотрудникам новые требования

Новости часа: услугами приложения "Моя Москва" воспользовались около 80 млн раз

Песков заявил, что никаких решений о полном запрете VPN сейчас нет

"Техно": навык работы с нейросетями может стать обязательным при приеме на работу

Новости часа: мэр Москвы рассказал, как на столичных предприятиях используют ИИ

Собянин: нейросети стали незаменимым помощником на московских предприятиях

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В ближайшие годы умение работать с искусственным интеллектом может стать обязательным при трудоустройстве. На собеседованиях будут проверять базовые навыки по работе нейросетями. Например, правильное составление запросов.

При этом на одном из сервисов по подбору персонала уже собрано более четырех тысяч объявлений с таким требованием. Работодателю важно, чтобы сотрудник эффективно трудился и разбирался в современных технологиях.

Подробнее – в программе "Техно".

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