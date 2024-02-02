Мишустин заявил, что РФ входит в тройку мировых лидеров по цифровым технологиям

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Россия является одним из трех мировых лидеров по компетенциям в цифровых технологиях, отметил председатель правительства РФ Михаил Мишустин в рамках форума Digital Almaty.

"Россия уделяет всем этим вопросам приоритетное внимание. Мы – в тройке мировых лидеров, обладающих серьезными компетенциями в цифровых технологиях. В том числе их применение помогает нам реагировать на внутренние и внешние вызовы", – приводит ТАСС его слова.

Премьер-министр также обратил внимание, что за последние два года в 1,5 раза вырос средний уровень применения искусственного интеллекта в экономической среде и государственном управлении.

Что касается различий между российским GigaChat и зарубежным ChatGPT, Мишустин заметил, что каждый из них отражает специфику страны, в которой был разработан. В основе этих чат-ботов заложены разные картины мира, подчеркнул он. Таким образом, когда искусственному интеллекту дают возможность принимать решения в важных отраслях, он должен действовать в соответствии с национальными интересами, резюмировал премьер.

Ранее Владимир Путин потребовал сформировать идеи по налаживанию контактов между создателями программного обеспечения в области искусственного интеллекта и разработчиками из дружественных России стран.

До этого Сергей Собянин рассказал, что технологии на основе искусственного интеллекта (ИИ) применяются в Москве на протяжении последних 10 лет. В частности, одним из первых новшеств еще в 2014 году стал голосовой помощник общегородского контакт-центра. Сейчас он принимает около половины всех звонков на 10 горячих линиях, дает справки, фиксирует показания счетчиков и тому подобное.



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