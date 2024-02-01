Цифровой помощник "Госуслуг" получит генеративный искусственный интеллект

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Робот Макс, который является цифровым помощником на сайте "Госуслуги", получит генеративный искусственный интеллект. Министерство цифрового развития РФ рассказало о новой технологии в своем телеграм-канале.

"Искусственный интеллект сможет генерировать ответ из базы знаний "Госуслуг" под конкретный вопрос, ориентируясь на сформулированную жизненную ситуацию. Проект мы планируем запустить в 2024 году в тестовом режиме", – говорится в публикации.

Ранее глава департамента развития технологий цифровой идентификации Дмитрий Дубынин рассказал, что в этом году в РФ планируют провести тесты по использованию приложения "Госуслуги" вместо паспорта.

Он рассказал, что Минцифры вместе с заинтересованными ведомствами работает над проектом постановления, в котором определят жизненные ситуации, когда граждане России смогут использовать цифровое удостоверение личности. К примеру, покупка ж/д билетов, обслуживание в МФЦ или банке, посадка на рейс и прочее.



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