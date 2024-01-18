Путин поручил проработать сотрудничество с разработчиками ИИ из дружественных стран

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Владимир Путин потребовал сформировать идеи по налаживанию контактов между создателями программного обеспечения (ПО) в области искусственного интеллекта (ИИ) и разработчиками из дружественных России стран. Об этом сказано на сайте Кремля.

Приказ президент России направил российскому правительству и МИД РФ.

"Также сформировать порядок доступа разработчиков из этих стран к российским большим генеративным моделям", – уточнил Путин в поручении, которое необходимо выполнить ведомствам до 31 марта.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что технологии на основе искусственного интеллекта (ИИ) применяются в Москве на протяжении последних 10 лет. Он отметил, что искусственный интеллект активно используется в здравоохранении – от записи на прием и диагностики до лечения и наблюдения после него. Кроме того, по словам мэра, искусственный интеллект контролирует ситуацию на дорогах, а также помогает бизнесу работать с городом.



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