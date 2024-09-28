Собянин: павильону "Умный город" на ВДНХ исполнилось восемь лет

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Павильон "Умный город" на ВДНХ работает уже восемь лет. Выставка рассказывает о ключевых цифровых проектах города, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что здесь можно взаимодействовать с каждым экспонатом.



Экспозиция поделена на шесть тематических разделов, где можно узнать об услугах и сервисах портала mos.ru, Цифровом двойнике города, платформе здравоохранения ЕМИАС, интеллектуальной транспортной системе и других важных IT-проектах, которые ежедневно делают жизнь горожан комфортнее, безопаснее и интереснее.



В этом году в павильоне заработала выставка, посвященная развитию цифровизации города и приуроченная к 30-летию Рунета. Кроме того, там открылись виртуальные прогулки по знаковым локациям Москвы.

"А всем, кто ностальгирует по игровым ретроприставкам, будут интересны 8-битные игры", – добавил мэр столицы.



Ранее Собянин рассказал о ярких финалистах запущенного в 2020 году проекта "Технологические конкурсы", который помогает в установлении взаимовыгодных контактов между перспективными стартапами и крупными бизнес-заказчиками, заинтересованными во внедрении передовых технологий. К участию в конкурсах, которых уже было около 32, приглашаются любые российские компании. При этом из 921 стартапа, присоединившегося к проекту с 2020 года, свыше 60% работают в Москве. За все время было проведено уже 593 пилотных тестирования и больше половины решений удалось внедрить в работу.

