Минцифры планирует запустить бета-версию консультанта с ИИ на "Госуслугах" до конца года

Фото: ТАСС/Наталья Чернохатова

В России планируют до конца 2024 года запустить бета-версию консультанта на портале "Госуслуги". Ожидается, что он будет работать на отечественной технологии искусственного интеллекта (ИИ), сообщил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев.

Министр в ходе пленарного заседания форума "Инфотех-2024" отметил, что в процессе предоставления госуслуг имеется "гигантский" потенциал использования ИИ.

"Прежде всего, возможность дать очень быстрый, точечный ответ на любой вопрос, связанный с получением услуги. Мы уже интегрировали российские модели и с начала года проводим закрытые тестирования, в конце года откроем бета-версию", – цитирует Шадаева ТАСС.

Ранее Минфин впервые использовал искусственный интеллект в бюджетном процессе. Использование нейросети министерство запустило в качестве пилотного процесса. Сейчас технология используется, чтобы помогать сотрудникам ведомства сопоставлять коды бюджетной классификации, которые обозначают статьи доходов и расходов казны и привязанных к ним результатов.