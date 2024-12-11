Путин принял участие в запуске работы Международного альянса в сфере ИИ

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Владимир Путин принял участие в церемонии запуска работы Международного альянса в сфере искусственного интеллекта (ИИ), которая прошла в рамках конференции по искусственному интеллекту AI Journey – 2024 в Москве.

"Чем больше альянсов, тем лучшее будущее всех нас ожидает. И вы сегодня сделали еще один шаг для того, чтобы это лучшее будущее человечества обеспечить. Благодарю вас и поздравляю", – сказал президент РФ.

Между тем, по словам Путина, Россия должна стать мировым лидером по созданию и масштабу применения ИИ во всех сферах жизни. Российский лидер уверен, что это позволит стране самой определять свое будущее и судьбу, на равных участвуя в мировой гонке по созданию самого сильного искусственного интеллекта. Сейчас над этой задачей уже работают ключевые исследовательские центры РФ.

